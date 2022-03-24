Çin'de düşen yolcu uçağının enkazındaki çalışmalar yağmurda zorlukla yürütülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de düşen yolcu uçağının enkazındaki çalışmalar yağmurda zorlukla yürütülüyor

24.03.2022 16:57
Çin'de düşen yolcu uçağının enkazındaki çalışmalar yağmurda zorlukla yürütülüyor

Çin'de ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düşen yolcu uçağının kaza mahallindeki incelemeler yağmur altında zorlukla yürütülüyor.

Çin'de ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düşen yolcu uçağının kaza mahallindeki incelemeler yağmur altında zorlukla yürütülüyor.

Ekipler, uçağın düştüğü Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürebilmek için biriken suyu pompalarla tahliye ediyor.

Yaklaşık 300 görevlinin katıldığı çalışmalar alt-tropikal iklime sahip bölgedeki aralıklı yağış altında üçüncü günde devam etti.

Aramalarda şu ana değin motor ve kokpit bölümlerinin olduğu 183 uçak parçasıyla yolculara ait 21 parça eşya ile insan kalıntıları bulundu.

Uçağın karakutularından biri dün yapılan aramalarda bulunmuştu. Çin Sivil Havacılık İdaresi Uçuş Güvenliği Ofisi Başkanı Cu Tao, karakutunun kokpitteki seslerin kaydedildiği cihaz olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Karakutunun inceleme için Pekin'e gönderildiğini ifade eden Cu, uçuş verilerinin kaydedildiği ikinci karakutuyu bulmak için araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti.

Uçaktaki yolcuların ve mürettebatın tamamının öldüğü tahmin ediliyor.

Karakutu incelemesi uçağın düşüşündeki gizeme ışık tutabilir

"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağının burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.

Karakutu incelemesinin uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması umuluyor.

YORUMLAR
500
132 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, uçağın kara kutusu bulundu! 132 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, uçağın kara kutusu bulundu! Çin'deki Uçak Kazasında Henüz Sağ Kalan Kimseye Ulaşılamadı, Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Çin'deki Uçak Kazasında Henüz Sağ Kalan Kimseye Ulaşılamadı, Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Havacılık, 21 Mart, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de düşen yolcu uçağının enkazındaki çalışmalar yağmurda zorlukla yürütülüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
16:39 Boris Johnson'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki hareketleri görüşmeye damga vurdu!
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
16:26 Ayhan Bilgen'in partisinin adı sızdı: Türkiye'nin Sesi Partisi! 31 Mart'ta dilekçe verilecek
16:22 Zelenski, NATO'da dünyaya seslendi: Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil, biz sadece yaşamak istiyoruz
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'daki şampiyonaya gidecek paraları yok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 17:06:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de düşen yolcu uçağının enkazındaki çalışmalar yağmurda zorlukla yürütülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement