Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutuları Aranıyor
22.03.2022 22:43
TENGXİAN, 22 Mart 2022 (Xinhua) — Bölgedeki acil durum yönetimi idaresinden yapılan açıklamada, içinde 132 kişi bulunan bir yolcu uçağının Pazartesi öğleden sonra düştüğü bildirilmişti. İdareye göre, Kunming'den Guangzhou'ya gitmekte olan China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 uçağı, Pazartesi günü saat 14.38'de Wuzhou kentinin Tengxian ilçesine bağlı Molang köyü yakınlarındaki dağlık bir alana düşerek yangına […]
TENGXİAN, 22 Mart 2022 (Xinhua) — Bölgedeki acil durum yönetimi idaresinden yapılan açıklamada, içinde 132 kişi bulunan bir yolcu uçağının Pazartesi öğleden sonra düştüğü bildirilmişti. İdareye göre, Kunming'den Guangzhou'ya gitmekte olan China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 uçağı, Pazartesi günü saat 14.38'de Wuzhou kentinin Tengxian ilçesine bağlı Molang köyü yakınlarındaki dağlık bir alana düşerek yangına neden olmuştu. Havayolu şirketi, kazanın nedeninin her yönüyle araştırılacağını bildirmişti.
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22.03.2022 22:51:11. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutuları Aranıyor - Son Dakika