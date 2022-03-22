Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutuları Aranıyor - Son Dakika
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Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutuları Aranıyor

22.03.2022 22:43
Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutuları Aranıyor

TENGXİAN, 22 Mart 2022 (Xinhua) — Bölgedeki acil durum yönetimi idaresinden yapılan açıklamada, içinde 132 kişi bulunan bir yolcu uçağının Pazartesi öğleden sonra düştüğü bildirilmişti. İdareye göre, Kunming'den Guangzhou'ya gitmekte olan China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 uçağı, Pazartesi günü saat 14.38'de Wuzhou kentinin Tengxian ilçesine bağlı Molang köyü yakınlarındaki dağlık bir alana düşerek yangına […]

TENGXİAN, 22 Mart 2022 (Xinhua) — Bölgedeki acil durum yönetimi idaresinden yapılan açıklamada, içinde 132 kişi bulunan bir yolcu uçağının Pazartesi öğleden sonra düştüğü bildirilmişti. İdareye göre, Kunming'den Guangzhou'ya gitmekte olan China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 uçağı, Pazartesi günü saat 14.38'de Wuzhou kentinin Tengxian ilçesine bağlı Molang köyü yakınlarındaki dağlık bir alana düşerek yangına neden olmuştu. Havayolu şirketi, kazanın nedeninin her yönüyle araştırılacağını bildirmişti.

Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutuları Aranıyor
Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Tengxian ilçesindeki uçak kazası mahallinde uçağın kara kutularını arayan kurtarma görevlileri görülüyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutuları Aranıyor
Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Tengxian ilçesindeki uçak kazası mahallinde uçağın kara kutularını arayan kurtarma görevlileri görülüyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutuları Aranıyor
Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Tengxian ilçesindeki uçak kazası mahallinde uçağın kara kutularını arayan kurtarma görevlisi görülüyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

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Guangzhou, 22 Mart, Kunming, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutuları Aranıyor - Son Dakika


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