Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu - Son Dakika
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Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu

23.03.2022 13:02
Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu

Çin Sivil Havacılık İdaresi, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düşen yolcu uçağına ait kara kutulardan birinin bulunduğunu açıkladı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düşen yolcu uçağına ait kara kutulardan birinin bulunduğunu açıkladı.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 132 kişi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), düşen uçağa ait iki kara kutudan birinin bulunduğunu duyurdu. Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uçak düştüğü sırada tehlikeli hava koşullarının olmadığı belirtildi.

China Eastern Havayolları şirketine ait 9'u mürettebat 132 kişi taşıyan Boeing 737-800 yolcu uçağı Pazartesi günü öğleden sonra Wuzhou kentinde dağlık bir alana düşmüştü. Kurtarma çalışmaları kapsamında 2 binden fazla kişi bölgeye gönderilmişti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, havayolu şirketi tarafından dün yapılan açıklamada, uçağın enkazının bulunduğu bölgede şu ana kadar kimsenin kurtulmadığı belirtilmişti.

Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu
Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu
Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu
Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu
Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu

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Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu Çin'deki Uçak Kazasında Henüz Sağ Kalan Kimseye Ulaşılamadı, Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Çin'deki Uçak Kazasında Henüz Sağ Kalan Kimseye Ulaşılamadı, Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Çin Sivil Havacılık İdaresi: Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutularını Bulmak İçin Kapsamlı Arama Sürüyor Çin Sivil Havacılık İdaresi: Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutularını Bulmak İçin Kapsamlı Arama Sürüyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu - Son Dakika


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