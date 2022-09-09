Video: Dijital Ticaret Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ndeki Ülkeler İçin Büyümede Yeni Bir İtici Güç Oldu - Son Dakika
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Video: Dijital Ticaret Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ndeki Ülkeler İçin Büyümede Yeni Bir İtici Güç Oldu

09.09.2022 12:52
Video: Dijital Ticaret Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ndeki Ülkeler İçin Büyümede Yeni Bir İtici Güç Oldu

Çin'de düzenlenen ve kısa bir süre önce sona eren 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS), uzmanlar dijital teknolojinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkeler ve bölgeler için büyümede yeni bir etken olduğuna dikkat çekti.

Çin'de düzenlenen ve kısa bir süre önce sona eren 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS), uzmanlar dijital teknolojinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkeler ve bölgeler için büyümede yeni bir etken olduğuna dikkat çekti.

CIFTIS'te "Dijital Ticaret: Kalkınma ve İşbirliği" başlıklı bir rapor yayımlandı. Bu rapor dijital hizmetlerde küresel sınır ötesi ticaretin 2021 yılında 3,8 trilyon ABD dolarını aştığını ve toplam hizmet ticaretinin yüzde 63,6'sını oluşturduğunu gösterdi.

Çin'in dijital ticareti, 2021 yılında toplam dijital hizmet ithalat ve ihracatının geçen seneye oranla yüzde 22,3 artarak 359,69 milyar ABD dolarına ulaşmasıyla birlikte hızla gelişiyor.

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Zhang Xiangchen, dijitalleşmenin, ekonomik büyüme için büyük fırsatlar sunan hizmetlerde yeni bir inovasyon döngüsünü desteklediğini söyledi.

Çin Uluslararası Ekonomik Değişim Merkezi'nin bilgi departmanı başkan yardımcısı Wang Xiaohong'a göre, dijital İpek Yolu, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğinde başı çeken bir rol oynuyor.

2022 CIFTIS'te, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkelerinden bazı işletmeler de Çin ile daha fazla dijital ticaret işbirliği yürütme umutlarını dile getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Dijital Ticaret Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ndeki Ülkeler İçin Büyümede Yeni Bir İtici Güç Oldu - Son Dakika

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