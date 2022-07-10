Çin'de E-ticaret Lojistik Sektörü Haziran Ayında Toparlanmayı Sürdürdü - Son Dakika
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Çin'de E-ticaret Lojistik Sektörü Haziran Ayında Toparlanmayı Sürdürdü

10.07.2022 17:40
Çin'de E-ticaret Lojistik Sektörü Haziran Ayında Toparlanmayı Sürdürdü

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'deki ekonomi sektörü verileri, ülkedeki e-ticaret lojistik faaliyetlerinin Haziran ayında toparlanmayı sürdürdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'deki ekonomi sektörü verileri, ülkedeki e-ticaret lojistik faaliyetlerinin Haziran ayında toparlanmayı sürdürdüğünü gösterdi. Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu ile e-ticaret devi JD.com tarafından ortaklaşa yürütülen araştırmada, e-ticaret lojistik faaliyetlerini izleyen endeksin geçen ay Mayıs ayına göre 2,8 puan artarak 107,1 puana ulaştığını ortaya kondu. Araştırma, bir önceki aydaki toparlanmanın ardından Haziran ayında gerçekleşen hızlı büyümeye, hızlanan ekonomik toparlanma ve lojistik akışındaki önemli gelişmelerin neden olduğunu belirtti. Araştırmada, büyük Çin e-ticaret platformlarının yıl ortası alışveriş festivali sırasında, önceki yılın aynı dönemine göre cep telefonları, ev aletleri ve kozmetik ürünlerindeki satışlarını güvence altına aldığı kaydedildi. Araştırma, farklı alanlardaki e-ticaret lojistik faaliyetlerini ölçen dokuz büyük alt endeksin tamamının geçen ay büyüme kaydettiği, bu çerçevede iş hacmi ve kırsal kesimdeki faaliyetlerin bir ay öncesine göre sırasıyla 4,3 puan ve 9,1 puan arttığını gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de E-ticaret Lojistik Sektörü Haziran Ayında Toparlanmayı Sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de E-ticaret Lojistik Sektörü Haziran Ayında Toparlanmayı Sürdürdü - Son Dakika
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