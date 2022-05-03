Çin'de edindiği iş fikriyle memleketinde fabrika kurdu - Son Dakika
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Çin'de edindiği iş fikriyle memleketinde fabrika kurdu

03.05.2022 11:03

Bingöllü Abdurrahman Sarıdağ, yüksek lisans eğitimi için gittiği Çin'de edindiği iş fikriyle memleketinde fabrika kurup ihracata başladı.

Bingöllü Abdurrahman Sarıdağ, yüksek lisans eğitimi için gittiği Çin'de edindiği iş fikriyle memleketinde fabrika kurup ihracata başladı.

2014'te gittiği Çin'deki South China University Of Technology'de kurumsal yönetim ve uluslararası ticaret alanında yüksek lisans yapan Sarıdağ, eğitimini sürdürürken tercümanlığa ve firmalara danışmanlık yapmaya başladı.

Bir süre sonra şirket kurarak Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda, Azerbaycan, Romanya, Irak ve Suriye'ye çeşitli sektörler için iş eldiveni ihraç eden Sarıdağ, bir yıl önce üretimi memleketine taşıma kararı aldı.

Bingöl OSB'de 6 ay önce fabrika kuran 31 yaşındaki Sarıdağ, ham maddenin bir kısmını Çin'den getirerek 22 kişiyle işe başladı.

Bir ayda ürettiği 240 bin iş eldivenini daha önce ihracat yaptığı 12 ülkeye bu kez Türkiye'den gönderen Sarıdağ, üretim miktarı ve istihdamın yanı sıra ihracat pazarını genişletmeyi hedefliyor.

"Yeni makinelerimiz yolda"

Sarıdağ, AA muhabirine, yaşamını Çin'de sürdürdüğünü, memleketine yatırım yapmaktan da mutluluk duyduğunu söyledi.

Yıllardır akrabalarıyla yurt dışında ticaret yaptıklarını belirten Sarıdağ, bir gün ağabeyinin sipariş ettiği ürünleri pazarda ararken eldivenlerin dikkatini çektiğini ifade etti.

İş eldiveni için firma kurduğunu ve zamanla 12 ülkeye ihracat yapar hale geldiğini anlatan Sarıdağ, bir süre sonra "kendi memleketimizde üretim yapalım" diye düşünmeye başladığını dile getirdi.

Bingöl'de istihdam oluşturmak için burada fabrika kurduklarını vurgulayan Sarıdağ, "Yüksek teknolojili makineler getirdik. Yeni makinelerimiz de yolda. Makineler geldikten sonra çalışan sayısı da 2-3 katına çıkmış olacak." dedi.

Sarıdağ, ham maddenin bir kısmını Çin'den satın aldığını, mevcut makine kapasitesini 3 katına çıkaracak diğer makineler geldiğinde fabrikada istihdamın artacağını kaydetti.

Kanada'ya da numune gönderdiklerini, oraya da ihracata başlamayı planladıklarını belirten Sarıdağ, yurt dışı pazarı daha da genişletmek istediklerini söyledi.

Çin'de edindiği iş fikriyle memleketinde fabrika kurdu
Çin'de edindiği iş fikriyle memleketinde fabrika kurdu
Çin'de edindiği iş fikriyle memleketinde fabrika kurdu
Çin'de edindiği iş fikriyle memleketinde fabrika kurdu

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Kaynak: AA

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