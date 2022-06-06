Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Boyunca Yaklaşık 80 Milyon Yerli Turist Seyahat Etti - Son Dakika
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Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Boyunca Yaklaşık 80 Milyon Yerli Turist Seyahat Etti

06.06.2022 17:32
Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Boyunca Yaklaşık 80 Milyon Yerli Turist Seyahat Etti

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tahminlerine göre, Pazar günü sona eren üç günlük Ejderha Teknesi Festivali tatili boyunca toplam 79,61 milyon yerli turist seyahat etti.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tahminlerine göre, Pazar günü sona eren üç günlük Ejderha Teknesi Festivali tatili boyunca toplam 79,61 milyon yerli turist seyahat etti. Bakanlık, tatil sırasında iç turizmden elde edilen gelirin 25,82 milyar yuan (yaklaşık 3,85 milyar ABD doları) olduğunu bildirdi. Bakanlık, Çin'in kültür ve turizm sektörünün tatil dönemi boyunca genel olarak güvenli, istikrarlı ve düzenli bir operasyon yürüttüğünü söyledi. Duanwu Festivali olarak da bilinen Ejderha Teknesi Festivali ülkede geleneksel bir tatil dönemidir. Çin ay takviminin beşinci ayının beşinci gününde kutlanan festival bu yıl Cuma gününe denk geldi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Boyunca Yaklaşık 80 Milyon Yerli Turist Seyahat Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Boyunca Yaklaşık 80 Milyon Yerli Turist Seyahat Etti - Son Dakika
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