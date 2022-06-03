Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor - Son Dakika
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Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor

03.06.2022 22:22
Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor

ANKANG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nin yapıldığı 3 Haziran 2022'de, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ANKANG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nin yapıldığı 3 Haziran 2022'de, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor

Havadan çekilen fotoğrafta, geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nde, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan ilçesinde geleneksel danslar yapan dansçılar görülüyor, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor

Çin'in geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nde, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan ilçesinde geleneksel ejderha dansı yapan dansçılar görülüyor, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor

Havadan çekilen fotoğrafta, geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nde, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan ilçesinde geleneksel ejderha dansı yapan dansçılar görülüyor, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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