Çin'de Ejderha Teknesi Festivali'nde Tren Yolculuğu Artacak

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi (Çin Demiryolları) Perşembe günü, Çin'de Perşembe günü başlayıp Pazar günü sona erecek olan Ejderha Teknesi Festivali tatili furyasında, demiryoluyla yapılan yolculuklarda bir sıçrama yaşanacağını söyledi. Çin Demiryolları'na göre söz konusu dönemde günlük ortalama demiryolu yolcusu sayısının 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde gözlenen günlük sayının 2 milyon üzerine çıkarak 5,4 milyona ulaşması bekleniyor. Demiryolu idaresi, Omicron salgını büyük ölçüde kontrol altında alındığı için Çarşamba'dan başlayarak tren biletlerinin ön satış süresini 5 günden 15 güne çıkardı. Duanwu Festivali olarak da bilinen Ejderha Teknesi Festivali, her yıl geleneksel olarak Çin ay takviminin beşinci ayının beşinci gününde kutlanıyor. Festival bu yıl Cuma'dan Pazar'a kadar kutlanacak.