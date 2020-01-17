Çin'de ekonomik büyüme yüzde 6.0 ile 30 yılın en düşüğünde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin'de ekonomik büyüme yüzde 6.0 ile 30 yılın en düşüğünde - Son Dakika Ekonomi

Çin'de ekonomik büyüme yüzde 6.0 ile 30 yılın en düşüğünde

6 saat önce

Çin'in ekonomik büyümesi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6.0 ile yaklaşık 30 yılın en düşük düzeyinde, aynı dönemde yıllık bazda büyüme de yüzde 6.1 olarak gerçekleşti.

Çin'de ekonomik büyüme yüzde 6.0 ile 30 yılın en düşüğünde, System.String[]

Çin'in ekonomik büyümesi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6.0 ile yaklaşık 30 yılın en düşük düzeyinde, aynı dönemde yıllık bazda büyüme de yüzde 6.1 olarak gerçekleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre, dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde sanayi üretimi yıllık yüzde 6.9 artarken, aylık bazda da yüzde 6.2 yükseldı.

2019'da Çin'in perakende satışları da 41,164.9 milyon yuana ulaştı. Aralık'ta tüketim ürünlerinin satışı  bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.0 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Kasım ayına göre de yüzde 0.53 arttı.

ABD ile yaşanan ticaret savaşları ve tökezleyen yatırımlar nedeniyle 2019 yılında neredeyse son 30 yılın en düşük seviyesine gerilerken daha büyük bir düşüşü önlemek adına bu yıl canlandırıcı adımların atılması bekleniyor.

Ancak Cuma günü açıklanan veriler dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin yıl sonunda ticaret savaşı geriliminin son bulmasıyla iyi bir pozisyonda olduğunu ve ekonomik büyüme adına atılan son iki yıldaki adımların nihayet meyve vermeye başladığını da gösterdi.

Çin'de yönetimdeki Komünist Parti için 2020 gayrı safi yurtiçi hasıla ve gelirleri iki katına çıkararak Çin'i "kısmen zengin" bir ülke yapma hedefi açısından önemli bir tarih.  GSYİH yılın son çeyreğinde aynı önceki çeyrekte olduğu gibi bir önceki yıla göre yüzde 6.0 büyümeyi sürdürmüş olsa da bu rakam Çin'in geride bıraktığımız 1990 yılından bu yana yaşanan en düşük büyüme rakamı olarak tarihe not düşülmüş durumda.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:35 Kaynak: DHA
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