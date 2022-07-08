Çin'de Ekonominin Toparlanmasıyla Kobi'lerin Haziran Ayındaki Faaliyetleri de Canlandı

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de açıklanan sanayi verilerine göre, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) performansı, ticari faaliyetlerin yeniden başlaması ve büyüme yanlısı politikalardan oluşan paket sayesinde tedarik zincirindeki aksaklıkların aşamalı olarak üstesinden gelinmesiyle Haziran ayında toparlandı. Çin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği, 3.000 KOBİ ile yapılan ankete göre hesaplanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Kalkınma Endeksi'nin Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla 0,2 puan artışla 88,4'e geldiğini açıkladı. Böylece endekste dört aylık düşüş süreci sona erdi.

Endeksteki toparlanma, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin, katma değerli sanayi üretimi ve dış ticaret gibi temel ekonomik göstergelerin Mayıs ayında iyileşmesiyle birlikte istikrarlı bir toparlanma ivmesi göstermesinin ardından geldi. Derneğe göre Haziran ayında, konaklama ve yemek sektörünün en büyük artışı kaydetmesiyle birlikte, sekiz sektörün tüm alt endeksleri Haziran'da bir önceki aya kıyasla toparlandı. Dernek, KOBİ'lerin genel toparlanma eğilimine rağmen, giderek karmaşıklaşan dış koşullar, zayıf piyasa talebi ve ticari faaliyetlerdeki zorluklar konusunda uyardı ve KOBİ'lerin büyümeyi desteklemesine yardımcı olacak destekleyici önlemlerin daha fazla uygulanması çağrısında bulundu.