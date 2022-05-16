Çin'de Elektrik Kullanımı Nisan Ayında Yüzde 1,3 Azaldı - Son Dakika

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin Pazartesi günü yayınladığı resmi veriler, ülkede ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketiminin, geçen ay hafif bir düşüş kaydettiğini gösterdi. İdare, toplam enerji kullanımının Nisan ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 636,2 milyar kilovat-saate düştüğünü bildirdi.

Birincil sanayi tarafından tüketilen enerji önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarken, ikincil ve üçüncül sanayiler tarafından kullanılan enerji, sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 6,8 oranında azaldı. İdare, ülke halkının elektrik tüketiminin ise Nisan ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla 83,7 milyar kilovat-saat olduğunu belirtti. Çin'in enerji tüketimi yılın ilk dört ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 2,68 trilyon kilovat-saati geçti. Ülke halkının aynı dönemdeki elektrik kullanımı ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 arttı.