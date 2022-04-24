Çin'de Elektrik Tüketimi İlk Çeyrekte Yüzde 5 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Elektrik Tüketimi İlk Çeyrekte Yüzde 5 Arttı

24.04.2022 11:56
Çin'de Elektrik Tüketimi İlk Çeyrekte Yüzde 5 Arttı

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi verilere göre, ekonomik faaliyete dair önemli göstergelerden biri olan elektrik tüketimi yılın ilk çeyreğinde ılımlı bir artış kaydetti.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi verilere göre, ekonomik faaliyete dair önemli göstergelerden biri olan elektrik tüketimi yılın ilk çeyreğinde ılımlı bir artış kaydetti. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu verilerine göre Çin'de yılın ilk üç ayında elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 yükseldi. Konut sakinlerinin elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 11,8 artış gösterirken bu artış birincil, ikincil ve üçüncül sektörlerde sırasıyla yüzde 12,6, yüzde 3 ve yüzde 6,2 oldu. Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, yeniden ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına ve karmaşık dış ortam gibi güçlüklere rağmen yıllık yüzde 4,8 oranında büyüdü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Reform, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de Elektrik Tüketimi İlk Çeyrekte Yüzde 5 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Elektrik Tüketimi İlk Çeyrekte Yüzde 5 Arttı - Son Dakika
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