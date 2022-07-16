Çin'de Elektrik Üretimi Yılın İlk Altı Ayında Arttı - Son Dakika
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Çin'de Elektrik Üretimi Yılın İlk Altı Ayında Arttı

16.07.2022 09:43
Çin'de Elektrik Üretimi Yılın İlk Altı Ayında Arttı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri, ülkede enerji üretiminin yılın ilk altı ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 3,96 trilyon kilovat-saate ulaştığını gösterdi.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri, ülkede enerji üretiminin yılın ilk altı ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 3,96 trilyon kilovat-saate ulaştığını gösterdi. Enerji üretimi Mayıs ayındaki yüzde 3,3'lük düşüşün aksine, sadece Haziran ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 709 milyar kilovat-saate ulaştı. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, termal enerji üretimi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalırken, hidroelektrik üretim ise bir yıl öncesine göre yüzde 29 arttı. Rüzgar ve güneş enerjisi üretimi sırasıyla yüzde 16,7 ve yüzde 9,9 artarken, nükleer enerji üretimi ise yüzde 9 daha düşük olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Elektrik Üretimi Yılın İlk Altı Ayında Arttı - Son Dakika

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