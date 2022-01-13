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Çin'de elektrikli araç satışları 2021'de yüzde 160 arttı - Son Dakika

Çin'de elektrikli araç satışları 2021'de yüzde 160 arttı

13.01.2022 16:20
Çin'de elektrikli araç satışları 2021'de yüzde 160 arttı

Çin'de "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların satışı 2021'de yıllık yüzde 160 artışla 3 milyon 520 bine ulaştı.

Çin'de "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların satışı 2021'de yıllık yüzde 160 artışla 3 milyon 520 bine ulaştı.

Şinhua Ajansı'nın Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine dayandırdığı haberine göre, Çin elektrikli araç satışında 7 yıl üst üste dünyada ilk sırada yer aldı.

Elektrikli araç satışları, yıllık yüzde 160 artarken, toplam satışlar içindeki payı da yüzde 13,4'e yükseldi.

Satışların artmasında Çin'in elektrikli araç altyapısını destekleyen yatırımlarını artırması da etkili oldu. 2021 sonuna dek Çin'de 75 bin şarj istasyonu, 2 milyon 620 bin şarj cihazı ve 1298 batarya değiştirme istasyonu kuruldu.

2021'de küresel çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle yerli ve yabancı otomotiv firmaları elektrikli araç üretiminde kesintiye giderken, 2022'de çip sıkıntısının gevşemesiyle üretimin ve satışların artması bekleniyor.

2020'de hazırlanan 5 yıllık sektörel kalkınma planına göre Çin'de 2025 itibarıyla elektrikli araç satışlarının toplam motorlu taşıt satışlarının yüzde 20'sine ulaşması hedefleniyor.

Motorlu taşıt satışları, 3 yıllık azalmanın ardından arttı

CAAM verilerine göre, Çin'de 2021'de toplam motorlu taşıt satışları bir önceki yıla göre yüzde 3,8 arttı. Bu artışla, 2018'den itibaren görülen 3 yıllık azalma eğilimi sona erdi.

Motorlu taşıt üretimi yıllık yüzde 3,4 artarak 26 milyon 280 bine, satışlar ise yüzde 3,8 artışla 26 milyon 80 bine ulaştı.

Satışlar içinde en büyük payı oluşturan binek araç satışları, yıllık yüzde 6,5 artışla 21 milyon 480 bine ulaştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Tragger, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çin'de elektrikli araç satışları 2021'de yüzde 160 arttı - Son Dakika
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