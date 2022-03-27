Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışı yılın ilk iki ayında geçen yıla göre arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışı yılın ilk iki ayında geçen yıla göre arttı

27.03.2022 13:27
Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışı yılın ilk iki ayında geçen yıla göre arttı

Çin'de "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların üretimi ve satışı, ocak ve şubatta geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Çin'de "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların üretimi ve satışı, ocak ve şubatta geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisinin yayımladığı rapora göre, 2022'nin ilk iki ayında elektrikli araç üretimi yıllık yüzde 160 artışla 820 bine ulaştı.

Aynı dönemde ülke içinde satılan araç sayısı yıllık yüzde 150 artışla 765 bine, yurt dışına satılan araç sayısı ise yüzde 381,7 artışla 105 bine çıktı.

Elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 17,9 oldu.

Çin'de otomobil ihracatı, yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 75 artış kaydederken, elektrikli araçların ihracatındaki artış, toplam ihracat artışının yüzde 52'sini oluşturmuştu.

YORUMLAR
500
Çin'in Güneş Enerjisi Yatırımları Yılın İlk İki Ayında Arttı Çin'in Güneş Enerjisi Yatırımları Yılın İlk İki Ayında Arttı Çin'de sanayi sektörünün karları yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı Çin'de sanayi sektörünün karları yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Enerji, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışı yılın ilk iki ayında geçen yıla göre arttı - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:53 Mersin'de köpek sürüsü, yoldan geçen genç kıza saldırdı!
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
12:18 Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor!
12:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk eleştirilerine tarihi kararnameyle yanıt verdi!
12:06 Wanda'nın, yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattığı iddia ediliyor!
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 13:34:42. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışı yılın ilk iki ayında geçen yıla göre arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement