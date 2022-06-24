Son dakika haber... Çin'de elektrikli otomobil 3. kattan düştü: 2 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber... Çin'de elektrikli otomobil 3. kattan düştü: 2 ölü

24.06.2022 09:34
Son dakika haber... Çin'de elektrikli otomobil 3. kattan düştü: 2 ölü

Son dakika gelişmesine göre - Çin'de elektrikli otomobil 3. kattan düştü: 2 ölü Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarından birinin Şanghay'daki merkezinin üçüncü katından düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

- Çin'de elektrikli otomobil 3. kattan düştü: 2 ölü

ŞANGHAY - Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarından birinin Şanghay'daki merkezinin üçüncü katından düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio'nun Şanghay'daki merkez binasında bir araç 3. kattan aşağı düştü. Kazanın ardından firma yetkilileri, aracın içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kazanın nedeninin ise henüz bilinmediğini söyledi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz, kazanın nedeninin araştırılması için polisle işbirliği yapmıştır. Olay yerindeki durumun analizine dayanarak bunun bir kaza olduğunu ve araçtan kaynaklanmadığını söyleyebiliriz. Hayatını kaybeden meslektaşlarımızın yaşadığı kazadan dolayı çok üzgünüz. Ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Çin'de elektrikli otomobil 3. kattan düştü: 2 ölü - Son Dakika

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