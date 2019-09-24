Son Dakika Haberleri: Çin'de elektronik sigaralar belirli standartlara tabi olacak
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Çin'de elektronik sigaralar belirli standartlara tabi olacak

1 saat önce

Çin hükümeti, elektronik sigaraların insan sağlığına zararları nedeniyle bu ürünlerin belirli standartlara bağlanması için düzenleme çıkaracak.

Çin'de elektronik sigaralar belirli standartlara tabi olacak, System.String[]

Çin hükümeti, elektronik sigaraların insan sağlığına zararları nedeniyle bu ürünlerin belirli standartlara bağlanması için düzenleme çıkaracak.

"China News Service"in Devlet Tütün Tekel İdaresinden (STMA) bazı kaynaklara dayandırdığı habere göre, hükümet elektronik sigaralar üzerindeki denetimi artıracak.

STMA'dan bir komitenin hazırladığı düzenlemeyle elektronik sigara cihazları, tütün likitleri, dış paketleme, içerik yoğunluğu ve bağımlılık oranı bazı standartlara tabi olacak. Bu standartların düzenlenmesinde diğer ülkelerdeki örneklerden de faydalanıldı.

Onaylanması için Çin Standartlaştırma İdaresine teslim edilen söz konusu düzenlemenin, gelecek ay oylanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

Pekin yönetimi, geçen yıl 18 Ağustos'ta e-sigaranın 18 yaşından küçüklere satışını yasaklamıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Planlama Departmanı Başkanı Mao Çünan, dünkü açıklamasında, e-sigaraların, kullanıcıları normal sigaraya teşvik ettiğini ortaya koyan çalışmalar olduğuna işaret ederek e-sigaraların sıkı şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyanın en büyük tütün pazarı olan Çin'de 300 milyondan fazla sigara bağımlısı bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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