Çin'de "Elit" Yolsuzluk Mahkumlarına "Ayrıcalıklı" Hapishane Şartları

Çin'de üst düzey görevlerdeyken yolsuzluktan hapis cezası alan Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerine sunulan "ayrıcalıklı" hapishane şartları dikkat çekiyor.

Çin'de üst düzey görevlerdeyken yolsuzluktan hapis cezası alan Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerine sunulan "ayrıcalıklı" hapishane şartları dikkat çekiyor.



South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ülkede müebbet veya uzun süreli hapis cezası alan ve son 10 yılın önemli yolsuzluk vakalarına adı karışan eski güvenlik çarı ve eski ÇKP Politbüro Daimi Komitesi üyesi Cou Yongkang, eski ÇKP Çongçing Sekreteri Bo Şilay ve eski Çongçing Belediye Başkan Yardımcısı Vang Licün'ün "ayrıcalıklı" hapishane şartlarından yararlanıyor.



Başkent Pekin'in Çangping bölgesindeki maksimum güvenlikli Çingçıng hapishanesinde kalan Cou, Bo ve Vang'ın diğer mahkumların aksine istediği elbiseleri giyebildiği ve bazı hobiler edinebildiği aktarıldı.



Müebbet hapis cezası alan Cou'nun, hapishanede, tarım yapabilecek küçük bir bahçeye sahip olduğu, diğer müebbet mahkumu Bo ile 15 yıl hapis hapse mahkum edilen Vang'ın Çince kaligrafiyle vakit geçirdiği belirtildi.



Cou'nun ziyaretçilerinin ayrılırken yetiştirilen meyve ve sebzelerden aldığı, hapishanedeki gardiyanların da "elit mahkum"un bahçesine baktığı kaydedildi.



Öte yandan gardiyanlara mahkumların üzerinden ellerini çekmeleri, onlara sıradan insanlar gibi davranmamaları, azarlansalar dahi saldırmamaları aksi halde kovulacakları bildirilerek, "elit mahkum"ların hapishanede rahat etmeleri sağlanıyor.



Cou, Bo ve Vang, ÇKP'nin yürüttüğü yolsuzlukla mücadele kampanyasında üst düzey görevlilere yönelik kullanılan "kaplanlar" kategorisinde yer alıyor.



Eski güvenlik çarı Cou, 2007 ile 2012 arasında ÇKP'nin en üstteki 9 yetkilisinin bulunduğu ÇKP 17. Politbüro Daimi Komitesinde bulunmuş, ÇKP Yasal ve Siyasi İşler Komisyonu Sekreterliği ve Çin Devlet Müşavirliği görevlerini yürütmüştü.



Görevde olduğu dönemde istihbarat, içişleri ve yargıdan sorumlu olması nedeniyle "güvenlik çarı" olarak nitelenen ve geniş yetkilere sahip olan Cou'ya, akrabaları ve yakın arkadaşlarına maddi menfaat sağlamak için yetkilerini kullanarak devleti zarara uğratmanın yanı sıra siyasi rakiplerini dinleme, şantaj ve darbe suçlamaları da yöneltilmişti. Milyarlarca dolarlık yolsuzluk yapmakla suçlanan Cou, 2015'te ömür boyu hapse mahkum edilmişti.



Cou Yongkang, ülkedeki en imtiyazlı makam sayılan politbüro daimi üyeliği konumunda bulunurken ya da emekliyken yolsuzluk suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Çin tarihindeki ilk kişi olmuştu.



Eski ÇKP Çongçing Parti Sekreteri Bo hakkında ise 2012'de ciddi disiplin ihlalleri şüphesiyle soruşturma açılarak aynı yıl içinde kamu ve ÇKP'deki görevlerinden alınmıştı. 2013'te hakim karşısına çıkan Bo'nun yolsuzluk, rüşvet ve görevini kötüye kullanma suçları işlediği belirtilerek, 20,44 milyon yüen (yaklaşık 3,3 milyon dolar) rüşvet aldığı açıklanmış, söz konusu suçlardan müebbet hapis ve siyasi haklarından ömür boyu mahrumiyet cezasına çarptırılmıştı.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, göreve ilk geldiğinde tüm parti yetkililerine seslenerek, "kaplanlar" olarak tanımlanan üst düzey bürokratlardan, "sinekler" diye tanımlanan alt düzey bürokratlara, herkesin yolsuzluktan kaçınması gerektiğini ve ülkedeki yolsuzluğun "kökünü kazıyacağını" söylemişti.



Şi'nin yolsuzlukla mücadele kampanyası başlatmasının ardından ülkede en küçük bürokrattan politbüro seviyesindeki yetkiliye, milyonlarca kişi soruşturmadan geçti.

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