Çin'de embriyoların genleriyle oynayan biyoloğa hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de embriyoların genleriyle oynayan biyoloğa hapis cezası - Son Dakika

Çin'de embriyoların genleriyle oynayan biyoloğa hapis cezası

6 saat önce

Çin'de embriyoların HIV virüsüne karşın bağışıklıklarını arttırmak için genleri ile le oynayan biyoloğa 3 yıl hapis cezası verildi.

Çin'de embriyoların genleriyle oynayan biyoloğa hapis cezası, System.String[]

Çin'de embriyoların HIV virüsüne karşın bağışıklıklarını arttırmak için genleri ile le oynayan biyoloğa 3 yıl hapis cezası verildi.


Çin'de HIV virüsüne karşı bağışıklık kazanma çalışmaları amacıyla ikiz bebek embriyolarının genleriyle oynayan biyolog He Jiankui, hakkında açılan davalar sonucunda 3 yıl hapse mahkum edildi. Jiankui, 2018 Kasım ayında ikiz bebekler Lula ve Nana'nın anne karnındayken genlerinde düzenlemeler yaptığını açıklamış ve dünyadaki birçok bilim kuruluşundan tepki almıştı. Gelen tepkilerin ardından hakkında soruşturma açılan Jiankui'nin bilim ve etik arasındaki sınırı aştığı, bu tür düzenlemelerin insan hayatında kalıcı problemlere yol açabileceğine vurgu yapılmıştı. Ayrıca Jiankui'nin üniversitedeki işine de son verilmişti. Bu ay yapılan incelemelerde Jiankui'nin doğru geni hedef alarak çalışmasına rağmen tam olarak başarılı olamadığı, bebeklerin ömrünün kısalması gibi kalıcı hasarlara yol açtığı belirlenmişti.


Hakkında açılan soruşturmalar sonucunda He Jiankui'ye 3 yıl hapis cezasının yanı sıra, 430 bin dolar da para cezası verildi. Mahkeme ayrıca Jiankui'ye yardımda bulundukları gerekçesi ile Zhang Renli ve Qin Jinzhou'ya da hapis ve para cezası verdi. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hastanede yatan lösemi hastası oğlunun serumuna dışkı enjekte etti!
Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı

Son Dakika Haberleri
20:32 Sinop'ta otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
20:32 ABD'nin saldırısını kınayan Sistani'den "Irak'ın egemenliğine saygı duyun" çağrısı - Son Dakika
20:30 Bozüyük'te kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
20:30 Otokar'ın 15 otobüsü İzmir'de hizmet vermeye başladı - Son Dakika
20:30 Bursa'da bir sosyal tesisteki yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:34:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de embriyoların genleriyle oynayan biyoloğa hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]