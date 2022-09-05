Video: Sıfır Enerjili Ev, Çin'de Düşük Karbonlu Yaşamın Geliştirilmesinde Yeni Bir Seçenek Sunuyor - Son Dakika
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Video: Sıfır Enerjili Ev, Çin'de Düşük Karbonlu Yaşamın Geliştirilmesinde Yeni Bir Seçenek Sunuyor

05.09.2022 20:49
Video: Sıfır Enerjili Ev, Çin'de Düşük Karbonlu Yaşamın Geliştirilmesinde Yeni Bir Seçenek Sunuyor

Çin'de en fazla kömür üretilen eyalet olan Shanxi, yeşil kalkınmanın sağlanması için çaba sarf ediyor.

Çin'de en fazla kömür üretilen eyalet olan Shanxi, yeşil kalkınmanın sağlanması için çaba sarf ediyor.

Shanxi'nin merkezi Taiyuan'da düzenlenen 2022 Taiyuan Enerji Düşük Karbonlu Kalkınma Forumu'nda, gelecekteki yaşam için yeşil çözümlerin araştırılması amacıyla geniş bir yelpazede yer alan yeşil teknolojiler sergilendi.

MA ZHİYİ, Xinhua muhabiri:

"Bu bina bir konteynere benziyor, ama aslında bir prefabrik bina. Sıfır karbon emisyonlu özel malzemelerden üretilmiş. Bu evde hangi tür yüksek teknolojiler kullanılmış ve bu yaşamımızı ne kadar etkileyecek? Gelin birlikte öğrenmeye çalışalım.

Lİ XİN, Huayang Yeni Malzeme Teknolojisi Grubu Limited Şirketi:

"Evin enerji beslemesi bir fotovoltaik modül ile sodyum iyon bataryalı bir enerji depolama makinesinin bileşiminden sağlanıyor. Grafen jeotermal film yumuşak ve rahatlatıcı bir ısı üretiyor ve bu ısıyı kızılötesi radyasyonla iyi bir şekilde yayıyor ve bu, binanın ısıtma sistemini oluşturuyor. Duvar, binanın ısı korumasını sağlayan köpük yalıtım panelleri ve tabakalarıyla dolu. Ev sıfır emisyon misyonunu gerçekleştirmek için tamamen yenilenebilir enerjiyle besleniyor."

Binanın duvarında kullanılan köpük yalıtım panelleri, 1.000 santigrat dereceden fazla sıcaklıktaki alevlere dayanabilen sağlam termal yalıtım ve koruma özelliklerine sahip.

Buna benzer sıfır enerji evleri; daha önce ofisler, yurtlar, restoranlar, şantiye alanlarındaki depolar, otoyol kontrol noktaları olarak ve buna benzer başka senaryolarda kullanıldı.

Çin, Shanxi eyaletinin temiz ve düşük karbonlu enerji tüketim modeli yaratılmasında ilerleme kaydetmesi ve enerji teknolojisinde inovasyona katkıda bulunması umuduyla 2019 yılında Shanxi'de bir enerji devrimi pilot programı başlattı.

Shanxi, 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) sonuna kadar yeni ve temiz enerjinin eyaletin toplam kurulu gücünün yüzde 50'sini, enerji üretimin ise yüzde 30'unu oluşturması önerisinde bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanxi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Sıfır Enerjili Ev, Çin'de Düşük Karbonlu Yaşamın Geliştirilmesinde Yeni Bir Seçenek Sunuyor - Son Dakika

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