Çin'de enerji krizi: Elektrik üretimi azalıyorKuraklık kapıda: Kırmızı alarm verildi - Son Dakika
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Çin'de enerji krizi: Elektrik üretimi azalıyorKuraklık kapıda: Kırmızı alarm verildi

23.08.2022 15:16

- Çin'de enerji krizi: Elektrik üretimi azalıyor Kuraklık kapıda: Kırmızı alarm verildi Çin'de etkili olan sıcak hava dalgası enerji tüketimini büyük ölçüde artırırken, işletmelerin elektrik üretiminde azalmalar meydana geliyor.

- Çin'de enerji krizi: Elektrik üretimi azalıyor

Kuraklık kapıda: Kırmızı alarm verildi

SİCHUAN - Çin'de etkili olan sıcak hava dalgası enerji tüketimini büyük ölçüde artırırken, işletmelerin elektrik üretiminde azalmalar meydana geliyor. Artan sıcaklıklar nedeniyle kuraklık riskinin baş gösterdiği ülkede kırmızı alarm verildi.

Çin'in güneybatısında uzun süredir etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle elektrik tüketimi rekor seviyelere ulaştı. Buna karşılık, kuraklık sonucu hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimi ise azaldı. Siçuan eyaletindeki 21 kentten 19'undaki sanayi işletmelerinin acil ihtiyaç malzemeleri üretimi dışındaki faaliyetlerinin 15-25 Ağustos arasında durdurulacağı bildirilirken, diğer tesislerden de elektrik tüketimini azaltmaları istendi. Öte yandan, elektrik tedarikinin yüzde 78'inin hidroelektrik, yüzde 19'unun ise kömür santrallerinden sağlandığı Siçuan'da, termik santrallerin normal işleyişini sağlayabilmesi için milli kömür rezervi kullanılmaya başlandı. Kömür ve petrol tedarikinde yetersiz olan Siçuan'ın yıllık 30 milyon ton kömür açığı olduğu, Chongqing'in ihtiyacı eklendiğinde ise bu miktarın 80 milyon tonu aştığı belirtildi.

Çalışma saatleri kısaltılacak

Elektrik tüketimine getirilen kısıtlamalar, günlük hayatın yanı sıra sanayi işletmelerinin de faaliyetlerini etkiledi. Çin'in finans merkezi Şanghay'ın simgesel mekanlarından Pudong bölgesindeki gökdelenlerin dış aydınlatmaları 2 günlüğüne kapatıldı. Şanghay'da bazı inşaat projeleri de durdurulurken, şirketlerden elektrik tüketimini sınırlamaları istendi. Chongqing'de ise 500'den fazla alışveriş ve iş merkezinin çalışma saatlerinin kısaltılacağı açıklandı.

Kırmızı alarm verildi

Çin, sıcaklık ve kuraklık derecesi ölçümünün yapılmaya başlandığı 1961'den bu yana en uzun süren sıcak hava dalgasını yaşıyor. Çin Ulusal Meteoroloji İdaresi tarafından art arda 11 gündür devam eden yüksek sıcaklıklar nedeniyle 'kırmızı alarm' verildi. Sıcak hava dalgası sebebiyle Yangtze Nehri'nin bazı kısımları kurumaya başladı. Çin Su Kaynakları Bakanlığı'nın verilerine göre, Yangtze Nehri çevresindeki 2,2 milyon hektarlık alan tehdit altında bulunuyor. Siçuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi ve Anhui'de yaşayan 830 bin kişinin hayatı da kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

Kuraklığa karşı savaş

Çin basınında yer alan haberlerde, Wuhan'daki pirinç tarlalarının Haziran'dan bu yana yağış almadığı ve kuraklıktan ciddi şekilde etkilendiği belirtildi. Özellikle eğimli ve yüksek bölgelerde zamanında sulama yapılamamasının güz hasadına etkisinin büyük olacağı bildirildi. Yerel hükümetlerden ve çiftçilerden aşırı sıcak havanın hasada olumsuz etkisini azaltmak için yapay yoldan yağmur yağdırma ve sulama pompaları kullanma gibi yöntemlere başvurmaları istendi. Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, pirinç ve mısır hasadının sıcak hava dalgasından ciddi şekilde etkilendiği bilgisi verilmiş, güz hasadının sorunsuz yapılması için kuraklığa karşı "topyekün savaş" ilan edildiği bildirilmişti.

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çin'de enerji krizi: Elektrik üretimi azalıyorKuraklık kapıda: Kırmızı alarm verildi - Son Dakika
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