Çin'de enflasyonun düşük çıkmasıyla Asya piyasaları düştü

Çin'de Nisan ayı enflasyon verilerinin beklenenden düşük açıklanması üzerine. haftaya yükselişlerle başlayan Asya hisse senedi borsaları düştü.

Çin hükümetinin iki ülke arasında bu yılın başlarında bağıtlanan ticaret anlaşmasında değişiklik yapmak istediğine ilişkin haberler üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın bunun olasılık dışı olduğunu açıklaması da Asya borsalarındaki düşüşte etkili oldu.

Çin'de tüketici fiyatları Nisan ayındaki yüzde 0.9 düşüşün etkisiyle, Mart ayında yüzde 4.3 düzeyinde olan yıllık enflasyon 1.0 puan düşüşle yüzde 3.3 düzeyine indi. Çin'de tüketici fiyatları Mart ayında da yüzde 1.2 düşmüştü.

Bu gelişmelere bağlı olarak, Japon'ya'da Nikkei 225 Endeksi yatay hareket ederken, Güney Kore'nin Kospi Composite Endeksi yüzde 0.48 düştü. Çin anakarasında Shanghai Composite Endeksi Yüzde 0.49, Shenzhen Composite Endeksi yüzde 0.29 düştü. Hong Kong Borsası'nın temel endeksi Hang Seng de yüzde 1.53 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.98 düştü.