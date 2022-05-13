Çin'de Erkek Hasta Bakıcıların Önemi Artıyor - Son Dakika
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Çin'de Erkek Hasta Bakıcıların Önemi Artıyor

13.05.2022 17:01
Çin'de Erkek Hasta Bakıcıların Önemi Artıyor

GUİYANG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang kentindeki Guizhou Tıp Üniversitesi'nin Bağlı Hastanesi'nde erkek hasta bakıcılar her gün yoğun mesai harcıyor.

GUİYANG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang kentindeki Guizhou Tıp Üniversitesi'nin Bağlı Hastanesi'nde erkek hasta bakıcılar her gün yoğun mesai harcıyor. Sık sık gece mesaisi ve uzun çalışma saatleri anlamına gelen yoğun bakım üniteleri gibi emek yoğun birimlerde çalıştıkları için erkek hemşirelerin önemi genel olarak kabul ediliyor.

Çin'de Erkek Hasta Bakıcıların Önemi Artıyor

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang kentindeki Guizhou Tıp Üniversitesi'nin Bağlı Hastanesi'nde hasta bakıcı Chen Jiangbo, bir serviste çalışıyor, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Çin'de Erkek Hasta Bakıcıların Önemi Artıyor

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang kentindeki Guizhou Tıp Üniversitesi'nin Bağlı Hastanesi'nde hasta bakıcı Zhang Guo, bir ameliyathanede ameliyat malzemelerini kontrol ediyor, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Çin'de Erkek Hasta Bakıcıların Önemi Artıyor

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang kentindeki Guizhou Tıp Üniversitesi'nin Bağlı Hastanesi'nde hasta bakıcı Qiu Jian, hasta bakım kayıtlarını tamamlıyor, 11 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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