Çin'de eş adayları hayat arkadaşının aile içi şiddet geçmişini görebilecek - Son Dakika

Çin'in doğusunda güvenlik ve adli makamlardan alınan verilerle eş adaylarının "aile içi şiddet geçmişi"ni görmesine imkan veren sorgulama sistemi uygulamaya girecek.

China Daily gazetesinin haberine göre, ülkenin Cıciang eyaletine bağlı Yivu kentinde güvenlik ve adli kurumlardan toplanan verilerle kişilerin aile içi şiddet kaydının soruşturulmasına imkan veren bir sistem oluşturuldu.

Eş adayları, söz konusu sistemle evleneceği kişinin daha önce aile üyelerine yönelik istismar veya şiddet sicili olup olmadığını ve bunun karşılığında aldığı cezaları görebilecek.

Aile içi şiddet kaydının sorgulama işlemi, kentteki nikah dairelerine başvuru yapılarak gerçekleştirilecek. 2017'den bu yana kayıt altına alınan verileri gösterecek sorgulama sistemi, gerçek zamanlı olarak güncellenecek.

Bir kişinin yılda sadece 2 defa sorgulama yapabilmesine izin veren sistem, kentte 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Yivu kentindeki bir kadın derneği başkan yardımcısı Cou Danying, konuya ilişkin, bu sistemin insanları aile içi şiddetten korumasını ve aile içi şiddette düşüşü sağlamasını beklediklerini söyledi.

Cou, "Çoğu zaman insanlar evlendikten sonra aile içi şiddetin içine düşer. Sorgulama sistemi onların düğünde 'evet, kabul ediyorum' demelerinden önce gelecekteki hayat arkadaşlarının geçmişte böyle fiili olup olmadığını görebilmesine imkan tanıyacak." ifadesini kullandı.

Ülkede yeni tip koronavirüsün ortaya çıkması sonrası salgınla mücadele çerçevesinde alınan tedbirler gereği birçok kentte insanların sokağa çıkması uzun süre kısıtlanmış ve boşanmalar artmıştı.

Çin'de en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi, mayıs sonunda düzenlediği yıllık toplantıda medeni kanunda yaptığı revizeyle boşanmaları azaltmak için "soğuma dönemi" adı altında çiftlerin boşanmadan önce 30 gün beklemesinin gerektiren bir karar almıştı.

Söz konusu karar gereği boşanma başvurusunda bulunan çiftlerin, başvuru onayını 30 gün beklemeleri gerekiyor. Bu sürede çiftlerden birinin boşanmaktan vazgeçmesi durumunda başvuru iptal ediliyor. Kararın Ocak 2021'de ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.