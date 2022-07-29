Çin'de eski Adalet Bakanı, rüşvet ve görevi suistimal suçlamalarını kabul etti

Çin'de eski Adalet Bakanı Fu Cınghua, "rüşvet" ve "görevi suistimal" ile yargılandığı davada hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Jilin eyaletinin merkezi Çangçun kentinde Orta Halk Mahkemesinde görülen davada Fu, Pekin Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü ve Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı dahil üst düzey görevlerde bulunduğu 2005-2021 yıllarında, kendisi ve akrabaları aracılığıyla 117 milyon yuan (yaklaşık 14,9 milyon dolar) rüşvet almakla suçlandı.

Polis kökenli Fu, ayrıca yetkilerini erkek kardeşinin yasa dışı faaliyetlerini gizlemek için kullandığı gerekçesiyle görevi suistimal ile yargılanırken, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

Mayıs 2020'de Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı üyeliğine atanmasından önce Adalet Bakanı ve Komünist Parti Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu üyesi olarak görev yapan 67 yaşındaki Fu, üst düzey emniyet ve yargı mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında geçen yıl gözaltına alınmıştı.

Fu, mart ayında Komünist Parti'den ihraç edilmiş, Komünist Parti Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun nisanda yaptığı açıklamada, Fu'nun, "tüm ideallerini ve inançlarını terk ettiği, hiçbir zaman partiye ve halka sadık kalmadığı, parti ruhunu ve ilkelerini terk ettiği" suçlamalarına yer verilmişti.

Eski Adalet Bakanı ve polis şefi hakkındaki dava 11 Temmuz'da açılmıştı.