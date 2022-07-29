Çin'de eski Adalet Bakanı, rüşvet ve görevi suistimal suçlamalarını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de eski Adalet Bakanı, rüşvet ve görevi suistimal suçlamalarını kabul etti

29.07.2022 15:09
Çin'de eski Adalet Bakanı, rüşvet ve görevi suistimal suçlamalarını kabul etti

Çin'de eski Adalet Bakanı Fu Cınghua, "rüşvet" ve "görevi suistimal" ile yargılandığı davada hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Çin'de eski Adalet Bakanı Fu Cınghua, "rüşvet" ve "görevi suistimal" ile yargılandığı davada hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Jilin eyaletinin merkezi Çangçun kentinde Orta Halk Mahkemesinde görülen davada Fu, Pekin Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü ve Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı dahil üst düzey görevlerde bulunduğu 2005-2021 yıllarında, kendisi ve akrabaları aracılığıyla 117 milyon yuan (yaklaşık 14,9 milyon dolar) rüşvet almakla suçlandı.

Polis kökenli Fu, ayrıca yetkilerini erkek kardeşinin yasa dışı faaliyetlerini gizlemek için kullandığı gerekçesiyle görevi suistimal ile yargılanırken, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

Mayıs 2020'de Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı üyeliğine atanmasından önce Adalet Bakanı ve Komünist Parti Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu üyesi olarak görev yapan 67 yaşındaki Fu, üst düzey emniyet ve yargı mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında geçen yıl gözaltına alınmıştı.

Fu, mart ayında Komünist Parti'den ihraç edilmiş, Komünist Parti Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun nisanda yaptığı açıklamada, Fu'nun, "tüm ideallerini ve inançlarını terk ettiği, hiçbir zaman partiye ve halka sadık kalmadığı, parti ruhunu ve ilkelerini terk ettiği" suçlamalarına yer verilmişti.

Eski Adalet Bakanı ve polis şefi hakkındaki dava 11 Temmuz'da açılmıştı.

YORUMLAR
500
Teknoloji, Çin'in İnovasyon Kültürüne Güç Katıyor Teknoloji, Çin'in İnovasyon Kültürüne Güç Katıyor Fotoğraf: Baiyangdian Gölü'nde Çevre Koruma Çalışmaları Fotoğraf: Baiyangdian Gölü'nde Çevre Koruma Çalışmaları
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de eski Adalet Bakanı, rüşvet ve görevi suistimal suçlamalarını kabul etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:03 Güvercinin taklaları görenleri hayran bıraktı! Kısa sürede inanılmaz izlenme
14:52 HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı'na baskın! Bölücü terör örgütü PKK'ya eleman topladığı tespit edildi
14:48 Kahramanmaraş'ta tuhaf anlar! Aşık Mahzuni Şerif anısına konser veren Koray Avcı, sahneye at üstünde geldi
14:41 Gazi Mustafa Kemal yabancı istihbaratçıları böyle mi atlattı? Ajanları şaşkına çeviren futbol planı
14:34 Tahıl sevkiyatına hazır olduklarını belirten Zelenski, Türkiye'den haber beklediklerini söyledi
14:24 Kenan Doğulu'nun evlilik yıl dönümlerinde Beren Saat için yazdığı romantik not büyük beğeni topladı
14:16 Bu ne biçim anne! Dehşet anları gizli kamera sayesinde ortaya çıktı
13:53 Aydın'da öldü sandıkları komşuları yürüyerek gelince ortalık karıştı
13:51 Çöp evde bulunan Muhammed'in babasının anlattıkları anneyi zora sokacak
13:37 Araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 30 kuruş artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 15:11:58. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de eski Adalet Bakanı, rüşvet ve görevi suistimal suçlamalarını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement