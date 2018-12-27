Çin'de Eski Bakan Yardımcısına Ömür Boyu Hapis Cezası
28 dakika önce
Çin'in eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Ma Jian, rüşvet aldığı ve bilgi sızdırdığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Çin
'in eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Ma Jian
, rüşvet aldığı ve bilgi sızdırdığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Çin'in eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Ma Jian, toplam 15,8 milyon dolar rüşvet aldığı ve para karşılığı bilgi sızdırdığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası ile 7,3 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Dalian Orta Halk Mahkemesi'nde görülen davada, Ma Jian'ın kişisel mal varlığına el koyulması ve haksız kazançlarının iade edilmesi gerektiğine de hükmedildi. Ma, ayrıca tüm siyasi haklarından da ömür boyu men edildi.
Mahkeme kararında, Ma'nın bakan yardımcısı olarak hizmet verdiği 1999-2014 yılları arasında şu an yurt dışında bulunan firari iş adamı Guo Wengui'in de aralarında bulunduğu birçok kişiden rüşvet aldığı belirtildi. Sanığın suçlamaları kabul ettiği ve temyize başvurmayacağı ifade edildi.
Ma Jian, bakan yardımcılığı döneminde Çin'de karşı casusluk operasyonları yapmakla suçlanıyor. - PEKİN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:23 Kaynak: İHA
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