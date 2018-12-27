Son Dakika Haberleri: Çin'de Eski Bakan Yardımcısına Rüşvetten Ömür Boyu Hapis
BBC

Çin'de Eski Bakan Yardımcısına Rüşvetten Ömür Boyu Hapis

44 dakika önce

Çin'de eski Devlet Güvenlik Bakanı yardımcısı rüşvet suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'de Eski Bakan Yardımcısına Rüşvetten Ömür Boyu Hapis, System.String[]
Çin'de eski Devlet Güvenlik Bakanı yardımcısı Ma Jian, rüşvet suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ma, rüşvet almak ve içeriden bilgilendirme yoluyla ticari kazanç sağlanmasına yardımcı olmaktan suçlu bulundu.

Çin'in kuzeydoğusundaki liman kenti Dalian'da yapılan duruşmada Ma'ya ayrıca 50 milyon yuan (7,26 milyon dolar) para cezası verildi.

2015'te hakkında soruşturma açılan Ma, bir yıl sonra da Komünist Parti'den atılmıştı. Suçlamaları kabul eden Ma istinaf mahkemesine başvurmayacağını söyledi.

Mahkeme, Ma'nın siyasi gücünü kullanarak Çinli yetkililer tarafından aranan emlak milyarderi Guo Wengui'nin ticari kazanç sağlamasına yardımcı olduğunu açıkladı.

100 milyon yuan rüşvet alan Ma'nın ayrıca içeriden bilgiyle hisse senedi ticaretinden de para kazandığı belirtildi.

New York'ta yaşayan Guo, internette yayınladığı videolarda Çin Komünist Partisi'nin üst düzey yetkililerinin adının karıştığı bir dizi yolsuzluk iddiasında bulunmuştu.




2012'de devlet başkanı olan Şi Jinping, kısa bir süre sonra ülkede yolsuzlukla savaş kampanyası başlattığını duyurmuş, iktidardaki Komünist Parti'yi yolsuzluktan arındırmak için üst düzey "kaplanların" yanı sıra alt kademe "sineklerin" de alaşağı edileceği vaadinde bulunmuştu.

Bu girişim Şi'ye halk içinde popülerlik kazandırmış, ancak Guo gibi bazı muhalifler, yolsuzlukla savaşın siyasi muhalifleri ortadan kaldırılmak için kullandıldığını vurgulamıştı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:11 

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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