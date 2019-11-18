Son Dakika Haberleri: Çin'de eski banka yöneticisine "yolsuzluk" soruşturması
Son Dakika Güncel Çin'de eski banka yöneticisine 'yolsuzluk' soruşturması - Son Dakika

Çin'de eski banka yöneticisine "yolsuzluk" soruşturması

6 saat önce

Çin'de yolsuzluk soruşturma komisyonu, Jilin (Cilin) Bankası'nın eski yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Çin'de eski banka yöneticisine

Çin'de yolsuzluk soruşturma komisyonu, Jilin (Cilin) Bankası'nın eski yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ülkede yolsuzluk soruşturmalarını yürüten Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan (CCDI) yapılan açıklamada, Jilin Bankası'nın eski yöneticisi Cang Baoşiang hakkında "ciddi disiplin ve kanun ihlalleri" şüphesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cang'ın karıştığı ihlallere ilişkin bilginin yer almadığı açıklamada, bankada 2014'te yönetim kurulu başkanı unvanıyla göreve başlayan Cang'ın, bu ay görevinden ayrıldığı bildirildi.

Yasa dışı kazançlar devlete devrediliyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" olarak nitelendirmişti.

Yolsuzluğa karışan üst düzey bürokratlar "kaplanlar", alt düzey bürokratlar ise "sinekler" olarak tanımlanıyor.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere "ömür boyu hapis" ya da "ertelemeli idam cezası" verilebilirken, bu suçu irtikap edenlerin genellikle rüşvet olarak aldığı gayrimenkul ve lüks eşya gibi yasa dışı kazançlar devlete devrediliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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