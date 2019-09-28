Çin'de eski başkanın evinde 13.5 ton altın ele geçirildi
48 dakika önce
Çin medyası, eski bir belediye başkanın evine yapılan operasyonda 13.5 ton altın ele geçirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:58 Kaynak: DHA
Çin medyası, eski bir belediye başkanın evine yapılan operasyonda 13.5 ton altın ele geçirildiğini duyurdu.
Yerel basın, polis ekiplerinin Danzhou şehrinin eski belediye başkanı Zhang Qi'nin evine yaptığı baskında, bodrum katında gizlenmiş 13.5 ton altın ve 268 milyar Yuan (214 milyar TL) ele geçirildiğini duyurdu.
Zhang Qi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------
Polisin yayınladığı, ele geçirilen altınlar
Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu Antalya aranan şüpheli film gibi bir operasyonla yakalandı Avcılar'dan Başakşehir'e şüpheli araç kovalamacası Çin'de belediye başkanının evinde 13.5 ton altın bulundu