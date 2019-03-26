Çin'de Eski İnternet Güvenliği Kurulu Başkanına Yolsuzluktan 14 Yıl Hapis

Çin'de internet sansüründen sorumlu eski yetkili Lu Vey, yolsuzluktan 14 yıl hapse mahkum edildi.

Çin'de internet sansüründen sorumlu eski yetkili Lu Vey, yolsuzluktan 14 yıl hapse mahkum edildi.



Ningbo kentindeki Orta Halk Mahkemesi, eski İnternet Güvenliği Danışma Kurulu Başkanı Lu Vey'in, 32 milyon yen (25,4 milyon TL) rüşvet aldığını kabul ettiğini açıkladı.



Mahkeme, Lu'ya, 14 yıl hapis cezası verdi.



Yaptığından pişmanlık duyduğunu belirten Lu ise temyize gitmeme sözü verdi.



Çin Komünist Partisinin ülke içinde internet kontrollerini sıkılaştırmasına öncülük eden Lu, Pekin yönetiminin, hükümetlerin internet erişimini sansürleme ve süzgeçten geçirme hakkı olduğu yönündeki tutumunu desteklemişti.



Lu, İnternet Güvenliği Danışma Kurulunun başkanlığı döneminde Apple'ın Üst Yöneticisi Tim Cook ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg gibi sektörün önde gelen isimleriyle görüşmeler yapmıştı.



Lu, 1990'ların başında Guilin kentinde Çin'in resmi Şinhua ajansında muhabirlik yaptı, 2004-2011 yıllarında da ajansın genel müdür yardımcısı oldu. Lu Vey, 2011-2013 yıllarında da Pekin belediye başkan yardımcılığı görevini yürüttü.



Çin'de 700 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Yetkililer, kumar oynatılan, cinsel ve siyasi içerikli sitelere sıkı kontrol uyguluyor. Ülkede Facebook ve Google gibi sosyal medya siteleri de engellenmiş durumda.

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