Çin'de eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı yolsuzluk suçlamasıyla partiden ihraç edildi - Son Dakika

Çin'de eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı yolsuzluk suçlamasıyla partiden ihraç edildi

Çin'de eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Licun, yolsuzluk ve görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla Komünist Partiden uzaklaştırıldı.

Çin'de eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Licun, yolsuzluk ve görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla Komünist Partiden uzaklaştırıldı. Komünist Partisi Merkez Disiplin Soruşturma Komisyonundan yapılan açıklamada, Sun'un "parti disiplin kuralları ve hukukuna yönelik ciddi ihlallerde bulunduğu" belirtildi. Eski polis şefinin, gizli siyasi ihtiraslara sahip olup kişisel menfaatleri için güvenlik kurumlarında çete ve hizipler oluşturmakla suçlandığı açıklamada; görev yaptığı dönemde "gizlilik derecesine sahip belgeleri kişisel olarak sakladığı, rüşvet aldığı ve ahlaksız bir yaşam sürdüğü" iddia edildi. Merkez Disiplin Soruşturma Komisyonu, 19 Nisan 2020'de Sun hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurmuştu. Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından sonraki aşamada Sun'un hakkındaki iddialarla ilgili mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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