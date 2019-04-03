Çin'de Eski Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri'ye Tutuklama

Çin'de, geçen yıl Ulusal Enerji İdaresi Direktörlüğü görevine son verilen Nur Bekri, hakkındaki rüşvet suçlamaları nedeniyle tutuklandı.

Çin'de, geçen yıl Ulusal Enerji İdaresi Direktörlüğü görevine son verilen Nur Bekri, hakkındaki rüşvet suçlamaları nedeniyle tutuklandı.



Yüksek Halk Savcılığından yapılan açıklamada, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) disiplin kurallarını ve kanunları ciddi şekilde ihlal ettiğinden şüphelenildiği gerekçesiyle geçen yıl eylül ayında hakkında soruşturma açılan ve ekim ayında görevden alınan eski Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Bekri'nin, rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.



Çin'in Uygur kökenli eski yetkilisi Nur Bekri'nin tutuklanması yönündeki kararın, ÇKP soruşturma organının çalışmalarını tamamlaması üzerine alındığı belirtildi.



ÇKP Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu (CCDI), Bekri'ye pozisyonunu kendine ve ailesine menfaat sağlamak için kullandığı suçlamasını yöneltti.



Rüşvet, iltimas, görevi kötüye kullanmak ve soruşturmayı yürüten müfettişlere karşı dürüst olmamakla suçlanan Bekri, geçen ay ÇKP'den ihraç edilmişti.



Nur Bekri, 2008-2014 yıllarında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin valiliğini yürütmüş ve Aralık 2014'te Ulusal Enerji İdaresinin başına getirilmişti.



Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 12 Ekim'de yapılan açıklamada, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Bekri'nin görevinden alındığı belirtilmişti.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012 yılında ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzlukla mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" olarak nitelendirmişti.

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