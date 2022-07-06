Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu

06.07.2022 20:58

Çin'in Guangdong eyaletinin Yingde kentinde etkili olan şiddetli yağışların meydana getirdiği sel, yerleşim yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Çin'in Guangdong eyaletinin Yingde kentinde etkili olan şiddetli yağışların meydana getirdiği sel, yerleşim yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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