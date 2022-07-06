Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu

Çin'in Guangdong eyaletinin Yingde kentinde etkili olan şiddetli yağışların meydana getirdiği sel, yerleşim yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, su, Güncel, Son Dakika

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