Çin'de evcil hayvan kafeleri gençlerin uğrak yeri oldu
1 saat önce
Çin'de evcil hayvan kafeleri gençler arasında gittikçe popüler hale geliyor.
Çin'de evcil hayvan kafeleri gençler arasında gittikçe popüler hale geliyor. Çinli gençler hayvan kafelerinde boş vakitlerini değerlendirip kedi ve köpeklere ziyafet veriyor. Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:28 Kaynak: İHA
Çin'de hayvan kafelerinin bazıları hayvan beslemek için, bazıları ise hayvanları sevmek için hizmet veriyor. Evlerinde hayvan beslemeyen Çinli gençler bu kafelere gelerek hayvanları seviyor ve onlara yiyecek ısmarlıyor. Hayvan kafeleri, kedi ve köpek kafeleri olarak da ayrılabiliyor. Bazı kafelerde de kurt cinsi köpekleri sevmeleri konusunda gençlere hizmet veriliyor. - PEKİN
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