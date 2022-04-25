CHANGCHUN, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinden sağlık çalışanlarını taşıyan otobüsler kentten ayrılmadan önce caddede tur atıyor, 24 Nisan 2022. Shaanxi eyaletinden Changchun kentine Kovid-19 önleme ve kontrol çalışmalarına yardım etmek için gelen sağlık çalışanları çalışmalarını tamamladıktan sonra Pazar günü kentten ayrıldı. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Çin'de Eyaletler Arası Dayanışma Gösteren Sağlık Personeli Evine Döndü - Son Dakika