Çin'de Eyaletler Arası Dayanışma Gösteren Sağlık Personeli Evine Döndü - Son Dakika
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Çin'de Eyaletler Arası Dayanışma Gösteren Sağlık Personeli Evine Döndü

25.04.2022 18:09
Çin'de Eyaletler Arası Dayanışma Gösteren Sağlık Personeli Evine Döndü

CHANGCHUN, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinden sağlık çalışanlarını taşıyan otobüsler kentten ayrılmadan önce caddede tur atıyor, 24 Nisan 2022.

CHANGCHUN, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinden sağlık çalışanlarını taşıyan otobüsler kentten ayrılmadan önce caddede tur atıyor, 24 Nisan 2022. Shaanxi eyaletinden Changchun kentine Kovid-19 önleme ve kontrol çalışmalarına yardım etmek için gelen sağlık çalışanları çalışmalarını tamamladıktan sonra Pazar günü kentten ayrıldı. (Fotoğraf: Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pazar, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de Eyaletler Arası Dayanışma Gösteren Sağlık Personeli Evine Döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Eyaletler Arası Dayanışma Gösteren Sağlık Personeli Evine Döndü - Son Dakika
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