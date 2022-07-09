Çin'de Fabrika Çıkış Fiyatlarındaki Artış Hızı Haziran'da Gevşemeye Devam Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Fabrika Çıkış Fiyatlarındaki Artış Hızı Haziran'da Gevşemeye Devam Etti

09.07.2022 13:30
Çin'de Fabrika Çıkış Fiyatlarındaki Artış Hızı Haziran'da Gevşemeye Devam Etti

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de üretimin yeniden başlaması ve arz istikrarının sağlanmasına yönelik çabalar kademeli olarak etkisini göstermeye devam ederken ülkede fabrika çıkış fiyatlarındaki artış hızı Haziran'da üst üste altıncı ayda da yavaşladı.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de üretimin yeniden başlaması ve arz istikrarının sağlanmasına yönelik çabalar kademeli olarak etkisini göstermeye devam ederken ülkede fabrika çıkış fiyatlarındaki artış hızı Haziran'da üst üste altıncı ayda da yavaşladı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu Cumartesi günü, Çin'de malların fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin (ÜFE) Haziran ayında, bir önceki aya göre 0,3 yüzde puan daralarak yıllık bazda yüzde 6,1 oranında yükseldiğini açıkladı. NBS'nin kıdemli istatistikçilerinden Dong Lijuan, Çin'in ÜFE endeksindeki gerilemeyi; üretim faaliyetine geri dönüşün hızlandırılması ve sanayi ve tedarik zincirlerindeki tıkanıklığın aşılması yönünde devam eden çabalara ve bunların yanı sıra fiyat ve tedarik istikrarının garanti edilmesi için uygulamaya konan etkin politikalara bağladı.

Aylık bazda bakıldığında Çin'de ÜFE Mayıs ayındaki yüzde 0,1 yükselişin ardından Haziran'da yatay seviyesini korudu. NBS verileri, tıpkı Mayıs ayında olduğu gibi Haziran ayında da, endekse dahil edilen 40 sanayi sektöründen 37'sinde fiyat artışı gözlendiğini gösterdi. Petrol ve doğalgaz çıkarma sektöründe geçen ay ÜFE, Mayıs'a göre 6,6 yüzde puan artarak yıllık bazda yüzde 54,4 artış gösterdi. Tarım ve onun yan sektörü olan gıda işleme sektöründe bir önceki ay yüzde 3,7 artan yıllık ÜFE'de Haziran'da yüzde 5,6 artış gerçekleşti. Kömür madenciliği ve kömür yıkama sektöründe ÜFE yıllık yüzde 31,4 artarken, bu oran Mayıs ayına göre 5,8 yüzde puan geriledi. NBS'ye göre, geçtiğimiz yıl yaşanan fiyat hareketlerinin taşınma etkisi Haziran'daki yıllık ÜFE artışına 3,8 yüzde puan katkıda bulundu. Cumartesi günü açıklanan veriler, Çin'de enflasyonun ana göstergelerinden birisi olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) de Haziran'da yıllık bazda yüzde 2,5 arttığını gösterdi.

YORUMLAR
500
Çinli ve Kanadalı Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri 'Yeniden Rayına Oturtma' Sözü Verdi Çinli ve Kanadalı Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri 'Yeniden Rayına Oturtma' Sözü Verdi Bmw, 2022'nin İlk Yarısında Bataryalı Elektrikli Araç Satışını İkiye Katladı Bmw, 2022'nin İlk Yarısında Bataryalı Elektrikli Araç Satışını İkiye Katladı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Fabrika Çıkış Fiyatlarındaki Artış Hızı Haziran'da Gevşemeye Devam Etti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:18 Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı
13:17 Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı
13:07 Sosyal medyadan duyurdu! Bahar Candan'dan cinsel tercih açıklaması: Artık kadınlardan hoşlanıyorum
12:54 Sinirli boğa kendisini tutan 7 kişiyi birden yere serdi!
12:14 İslam düşmanı Geert Wilders'dan Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşım: Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın
12:08 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:45 Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı
11:45 Kesilmekten kaçan boğa ekipleri peşine taktı! 10 km sonra dürbünlü tüfek ile bayıltıldı
11:29 Milyonların merakla beklediği EYT'de takvim belli oldu! 2023'den itibaren kademeli emeklilik geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 13:39:09. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Fabrika Çıkış Fiyatlarındaki Artış Hızı Haziran'da Gevşemeye Devam Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement