Son Dakika Haberleri: Çin'de Fabrika'da Patlama: 7 Ölü, 5 Yaralı

Çin'de Fabrika'da Patlama: 7 Ölü, 5 Yaralı

1 saat önce

Çin'in doğusunda elektronik parça üretiminin yapılan fabrikada meydana gelen patlamada, 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin'de Fabrika'da Patlama: 7 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
Çin'in doğusunda elektronik parça üretiminin yapılan fabrikada meydana gelen patlamada, 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, Ciangsu eyaletinin Kunshan kentindeki fabrikada, hurda metallerin depolandığı konteynerde patlama meydana geldiğini belirterek, patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Ciangsu eyaletindeki bir kimyasal tesiste 21 Mart'ta yaşanan patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin'in doğusunda bulunan Şandong eyaletinde dün bir fabrikada meydana gelen patlamada da 5 kişi ölmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:51 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



45 Günlük Zeynep Bebek Zatürreden Öldü Gözü Dönmüş Çoban, Şelaleye Götürdüğü Kadına Cinsel İstismarda Bulunup Aynı Aileden 3 Kişiyi Öldürdü Sala'nın Ölümünde Şok Detay! Pilotun Renk Körü Olduğu İddia Edildi Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 12:59:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de Fabrika'da Patlama: 7 Ölü, 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]