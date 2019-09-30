Son Dakika Haberleri: Çin'de fabrika yangını: 19 ölü
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Çin'de fabrika yangını: 19 ölü

1 saat önce

Çin'in Cıciang eyaletinde bir fabrikada çıkan yangın sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Çin'de fabrika yangını: 19 ölü, System.String[]

Çin'in Cıciang eyaletinde bir fabrikada çıkan yangın sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Cıciang eyaletine bağlı Ningbo kentinde bulunan Ninghay ilçesinde faaliyet gösteren ve günlük kullanıma yönelik ürünler üreten bir şirketin fabrikasında dün öğleden sonra yangın çıktı.

Fabrikadaki 19 çalışanın yaşamını yitirdiği yangında 3 kişi de yaralandı.

Büyük oranda hasara neden olan yangın 3 buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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