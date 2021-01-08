Çin'de fabrikada patlama: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Ülke basınındaki habere göre, Ningşiang kentinde pil üreticisi Contemporary Amperex Technology şirketine bağlı bir kuruluş tarafından işletilen fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

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