Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.
Ülke basınındaki habere göre, Ningşiang kentinde pil üreticisi Contemporary Amperex Technology şirketine bağlı bir kuruluş tarafından işletilen fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.
Patlamanın atık alüminyum folyonun alev alması sonucu gerçekleştiği sanılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çin'de fabrikada patlama: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika