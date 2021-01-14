- Çin'de fabrikada patlama: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

- Çin'de fabrikada patlama: 1 ölü, 7 yaralı
14.01.2021 16:57
- Çin'de fabrikada patlama: 1 ölü, 7 yaralı Çin'in Tianjin kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
- Çin'de fabrikada patlama: 1 ölü, 7 yaralı
PEKİN - Çin'in Tianjin kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Çin'in Tianjin kentinde otomobil parçalarının üretildiği bir fabrikada gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tianjin Acil Durum Yönetimi Bürosu tarafından yapılan açıklamada, serbest ticaret bölgesindeki fabrikada meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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