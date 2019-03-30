Son Dakika Haberleri: Çin'de Fabrikada Patlama: 5 Kişi Öldü

Çin'de Fabrikada Patlama: 5 Kişi Öldü

11 dakika önce

Çin'in Şandong bölgesinde dün akşam saatlerinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de Fabrikada Patlama: 5 Kişi Öldü, System.String[]
Çin'in Şandong bölgesinde dün akşam saatlerinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Şandong bölgesinde dün akşam mahalli saatle 09.35'de patlama meydana geldi. Kingzou şehrinde bir perlit fabrikasında gaz kaçağının yol açtığı patlamada 5 kişi hayatını kaybederken binanın dışında bulunan 3 kişinin de hafif yaralandığı kaydedildi. Polis fabrika sahibini gözaltına aldı. İlk belirlemelere göre patlamaya sıvı gaz tankından sızan gazın sebep olduğu belirtildi. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:13 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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