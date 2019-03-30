Son Dakika Haberleri: Çin'de Fabrikada Patlama: 5 Ölü

Çin'de Fabrikada Patlama: 5 Ölü

1 saat önce

Çin'in doğusunda bulunan Şandong eyaletindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de Fabrikada Patlama: 5 Ölü, System.String[]
Çin'in doğusunda bulunan Şandong eyaletindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, yetkililer Çingcou kentinde bir perlit fabrikasında patlama meydana geldiğini kaydetti.

Patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamanın fabrikada sıvılaştırılmış gaz tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:00 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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