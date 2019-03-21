Çin'de Fabrikada Patlama: 6 Ölü, 30 Yaralı (3)

– Çin'de bir haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

– Çin'de bir haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Patlama, bölgede sarsıntı yaşanmasına da neden oldu.







Olay, Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Yancheng şehrinde meydana geldi. Yerel medya, haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini; çocunluğu çocuk olan 30 kişinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu.







Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ayrıca patlamanın bölgede sarsıntı yaşanmasına neden olduğu bilgisi de haberde yer aldı.







Patlama anları ise güvenlik kameraları ve amatör kameralarca görüntülendi.

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