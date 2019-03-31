Son Dakika Haberleri: Çin'de Fabrikada Patlama: 7 Ölü, 5 Yaralı

Çin'de Fabrikada Patlama: 7 Ölü, 5 Yaralı

1 saat önce

Çin'in doğusunda yer alan bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çin'de Fabrikada Patlama: 7 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
Çin'in doğusunda yer alan bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Kunshan şehrinde bulunan bir metal fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Yerel medya, Kunshan'daki özel gümrüksüz bölgede faaliyet gösteren Handing Precision metal şirketine ait yerleşkedeki hurda metallerin depolandığı bir konteynerde patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamada 7 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Jiangsu eyaletindeki bir kimyasal tesiste 21 Mart günü yaşanan patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.

(Cenk Özkömür/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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