Çin'de fabrikada yangın: 19 ölü

Çin'in Ninghai bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. O anları, fabrikanın çevresindekiler görüntüledi.

Yangın, Çin'in doğusunda bulunan Ninghai bölgesinde bir fabrikada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 19 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yangından sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan 8 kişiden 3'ünün yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, yangının sebebinin araştırıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fabrikadaki yangından görüntüler

Yükselen dumanlar

Çevredekilerin paniği