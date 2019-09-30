Son Dakika Haberleri: - Çin'de fabrikada yangın: 19 ölü, 3 yaralı
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- Çin'de fabrikada yangın: 19 ölü, 3 yaralı

17 dakika önce

- Çin'de fabrikada yangın: 19 ölü, 3 yaralıPEKİN - Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

- Çin'de fabrikada yangın: 19 ölü, 3 yaralı

PEKİN - Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Ningbo kentinde yerel saatle 13.00'de bir fabrikada yangın çıktı. Yerel kaynaklar yangında en az 19 kişinin öldüğünü 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu belirtildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Çin'de fabrikada yangın: 19 ölü, 3 yaralı

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:17 Kaynak: İHA
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