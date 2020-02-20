Çin’de fabrikaların yarısı hala kapalı
11 dakika önce
Çin'de fabrikalar çalışanları salgından koruyarak iş başı yapmaya çalışıyor.
Çin'de fabrikalar çalışanları salgından koruyarak iş başı yapmaya çalışıyor. Morgan Stanley'ye göre fabrikaların yarısı bile açılmadı, ay sonunda yüzde 60-80 kapasiteye dönülmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:06
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