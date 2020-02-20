Çin’de fabrikaların yarısı hala kapalı - Son Dakika
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Çin’de fabrikaların yarısı hala kapalı

11 dakika önce

Çin'de fabrikalar çalışanları salgından koruyarak iş başı yapmaya çalışıyor.

Çin’de fabrikaların yarısı hala kapalı, System.String[]

Çin'de fabrikalar çalışanları salgından koruyarak iş başı yapmaya çalışıyor. Morgan Stanley'ye göre fabrikaların yarısı bile açılmadı, ay sonunda yüzde 60-80 kapasiteye dönülmesi bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Morgan Stanley, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:06 
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