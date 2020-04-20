Çin'de faiz indirimi sonra Asya piyasaları yükseldi

Çin'de Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi canlandırmak ve şirketlerin borçlanma maliyetlerini azaltmak için, politika faizi olan temel borç verme faiz oranınları ikinci kez düşürülmesinin ardından, Asya piyasaları yeni haftaya yükselişle başladılar.

Çin'in merkez Bankası konumundaki Çin Halk Bankası (PBDC), yıllık temel borç verme faiz oranlarını 20 baz puan düşürerek yüzde 3.85 düzeyine, 5 yıllık temel borç verme faiz oranlarını 10 baz puan düşürerek yüzde 4.65 düzeyine düşürdü.

Mevcut ve yeni kredilerin çoğu bu LPR'ler üzerinden hesaplanırken 5 yıllık LPR oranları mortgage kredilerinin fiyatlamalarına da etki ediyor.