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Çin'de fare yılı kutlamalarına koronavirüs gölgesi düştü
6 saat önce
Geleneksel 12 hayvanlı takvime göre, domuz yılından çıkarak fare yılına giren Çin’de halk, yeni yılın girişiyle başlayan Bahar Bayramı’nı yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının gölgesinde kutluyor.
Geleneksel 12 hayvanlı takvime göre, domuz yılından çıkarak fare yılına giren Çin'de halk, yeni yılın girişiyle başlayan Bahar Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının gölgesinde kutluyor.
Ülkede geleneksel 12 hayvanlı takvime göre, domuz yılı sona erdi fare yılına girildi. Her yeni yılın girişiyle tapınaklara akın eden Çinliler, bu yıl salgın önlemleri nedeniyle bu mekanlara gitmedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:57
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