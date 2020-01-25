Çin'de fare yılı kutlamalarına koronavirüs gölgesi düştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de fare yılı kutlamalarına koronavirüs gölgesi düştü - Son Dakika Dünya

Çin'de fare yılı kutlamalarına koronavirüs gölgesi düştü

6 saat önce

Geleneksel 12 hayvanlı takvime göre, domuz yılından çıkarak fare yılına giren Çin’de halk, yeni yılın girişiyle başlayan Bahar Bayramı’nı yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının gölgesinde kutluyor.

Çin'de fare yılı kutlamalarına koronavirüs gölgesi düştü, System.String[]

Geleneksel 12 hayvanlı takvime göre, domuz yılından çıkarak fare yılına giren Çin'de halk, yeni yılın girişiyle başlayan Bahar Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının gölgesinde kutluyor.


Ülkede geleneksel 12 hayvanlı takvime göre, domuz yılı sona erdi fare yılına girildi. Her yeni yılın girişiyle tapınaklara akın eden Çinliler, bu yıl salgın önlemleri nedeniyle bu mekanlara gitmedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Bahar Bayramı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:57 
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